Цена секунды. В Витебске прохожий чудом увернулся от падающей бетонной плиты

26-летний Алексей успел отскочить лишь в последний момент. В следующую секунду конструкция обрушилась бы прямо ему на голову.

В Сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлён момент чудесного спасения пешехода от падающей ему на голову бетонной плиты. Инцидент произошёл в Витебске ещё в середине сентября, однако известно о нём стало только сегодня. На кадрах видно, как молодой человек идёт вдоль многоэтажки, потом буквально на долю секунды поднимает голову вверх — и мгновенно отпрыгивает в сторону. В этот момент прямо на то место, где он стоял, падает обломок плиты.

Местные СМИ разыскали везунчика. Им оказался 26-летний предприниматель Алексей. О своём спасении он рассказывает как о будничном происшествии, хотя и признаёт: реакция не подвела.

— Когда обернулся и увидел плиту на асфальте, посмеялся и дальше пошёл, — приводит слова собеседника издание TUT.by. — Произошедшее я осознал только тогда, когда с охранниками посмотрел видео с камер наблюдения.