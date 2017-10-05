В Минкультуры передумали взимать 5 миллионов рублей с голливудских фильмов

Вместо этого глава ведомства предлагает ввести процент от сбора, следуя примеру европейских стран.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что ведомство отказалось от идеи увеличения стоимости прокатного удостоверения для иностранных фильмов до пяти миллионов рублей (сейчас оно стоит 3,5 тысячи). Вместо этого он предлагает ввести процентные отчисления со сборов.

— Например, во Франции и Польше существует не разовый взнос, а процент от сборов. Во Франции он довольно высокий, около 12%. Мне представляется французская модель более справедливой. Можно обсуждать размер процента, — пояснил Мединский изданию "Газета.ru".

По словам министра, большой разовый взнос проще в администрировании, однако он значительно усложнит доступ к прокату в России малобюджетным независимым фильмам. Мединский отметил, что уже обсуждается диапазон отчислений, уплачиваемых государству с каждого проданного билета.