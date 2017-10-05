Премьеру фильма "Форсаж-9" перенесли на год

Выход фильма "Форсаж-9" перенесли на год, сообщили представители голливудской кинокомпании Universal Pictures.
Ожидается, что девятая часть выйдет 10 апреля 2020 года. Ранее продюсеры обещали, что премьера фильма состоится весной 2019 года. Причины переноса кинофильма не раскрываются.
Как сообщают американские издания, у фильма до сих пор нет ни режиссёра, ни сценариста. Также предполагается, что из-за этой задержки могут отложить премьеру десятой части киноленты, которая должна состояться 2 апреля 2021 года.
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