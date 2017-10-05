Стала известна цена изъятых у Улюкаева швейцарских часов

Стоимость часов, изъятых у бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, варьируется от 23 тысяч до 1,2 млн рублей.
— Басманным судом наложен арест на изъятые в ходе обыска в служебном кабинете Улюкаева часы, все количество часов — четыре штуки, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
Уточняется, что часы были следующих швейцарских марок: IWC Schaffhausen, Patek Philippe, Raymond Weil, Longines.
Ранее Лайф сообщал, что в кабинете Улюкаева при обыске обнаружили золотые монеты, сберкнижки и денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.
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