Стала известна цена изъятых у Улюкаева швейцарских часов

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Стала известна цена изъятых у Улюкаева швейцарских часов

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Алексей Улюкаев на заседании суда. Фото: ©РИА Новости/Владимир Астапкович

Суд наложил арест на наручные часы марок Longines, Raymond Weil, Patek Philippe и IWC Schaffhausen.

Стоимость часов, изъятых у бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, варьируется от 23 тысяч до 1,2 млн рублей.

— Басманным судом наложен арест на изъятые в ходе обыска в служебном кабинете Улюкаева часы, все количество часов — четыре штуки, — цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Уточняется, что часы были следующих швейцарских марок: IWC Schaffhausen, Patek Philippe, Raymond Weil, Longines.

Ранее Лайф сообщал, что в кабинете Улюкаева при обыске обнаружили золотые монеты, сберкнижки и денежные средства в сумме 250 тысяч долларов.

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