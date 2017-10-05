Король Саудовской Аравии на переговорах с Путиным призвал сблизить рынки нефти

Он также отметил, что отношения двух стран характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы.

Король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о стремлении продолжить сотрудничество с Россией для достижения стабильности на нефтяных рынках.

— Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики, — заявил король Саудовской Аравии.

Напомним, визит Салмана Аль Сауда стал первым посещением России саудовским монархом, и многие эксперты уже назвали его историческим. Он проходит на фоне наметившегося за последние годы сближения между Москвой и Эр-Риядом как двумя крупнейшими производителями и экспортёрами нефти в мире.