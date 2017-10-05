Литвинова намерена наказать СМИ за распространение слухов о свадьбе с Земфирой

Представитель актрисы опровергла сообщения, что Литвинова заключила однополый брак в Швеции.

Лживыми статьями назвала актриса и режиссёр Рената Литвинова публикации в СМИ, в которых сообщалось о её свадьбе с певицей Земфирой Рамазановой. Актриса намерена в судебном порядке наказать СМИ и их авторов, распространивших это заявление, сообщила РИА "Новости" представитель Литвиновой.

— Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у неё растёт несовершеннолетняя дочь. Она будет искать способ наказать авторов за клевету, — рассказала представитель Литвиновой.

Отметим, слухи о возможной связи актрисы Ренаты Литвиновой и певицы Земфиры Рамазановой появлялись периодически с 2009 года. Однако артистки каждый раз опровергали их. В очередной раз некоторые СМИ заявили, что якобы Литвинова и Земфира сыграли свадьбу в Швеции, где закон позволяет регистрировать однополые браки.