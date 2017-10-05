Роскомнадзор не нашёл нарушений в деятельности американских СМИ

Замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что ведётся постоянный мониторинг деятельности порядка 40 американских изданий.

Роскомнадзор следит за деятельностью американских средств массовой информации на территории РФ, нарушений в их работе не обнаружено. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, Роскомнадзор постоянно проверяет деятельность порядка 40 американских изданий, которые работают на территории РФ. Нарушений в их работе не выявлено.

Отметим, что 5 октября в Совете Федерации проходит расширенное заседание рабочей группы на тему: "Деятельность Правительства США в отношении российских СМИ и американских СМИ на территории России в контексте защиты российского суверенитета и предотвращения вмешательства извне во внутренние дела РФ".