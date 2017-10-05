Российские артисты смогут выступать на Украине только с разрешения СБУ

Верховная рада приняла закон, регулирующий гастрольную деятельность российских звёзд на территории Незалежной.

Закон "О гастрольных мероприятиях" был принят украинским парламентом большинством голосов. Документ был дополнен статьёй "Особенности организации и проведения концертов, участниками которых являются граждане страны-агрессора" — именно так в официальных документах Киева теперь обозначена Россия.

Новый закон обязывает организаторов концертов, гастролей и любых массовых мероприятий с участием российских звёзд заведомо согласовывать их визит на Украину со спецслужбами. Причём уведомление в СБУ должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия.

В том случае, если российский исполнитель не находится в чёрном списке СБУ и не был замечен с концертами в Крыму, украинские спецслужбы выдают ему разрешение на осуществление гастрольной деятельности на территории Незалежной.