Учёные рассказали о первых результатах поисков "планеты икс"

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Учёные рассказали о первых результатах поисков "планеты икс"

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Фото: Flickr © Kevin Gill

Как отмечается, исследователи нашли пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует.

Учёные, которые занимаются поисками "планеты икс", полагают, что расположение остальных восьми планет и малых небесных тел гораздо сложнее объяснить при её отсутствии, чем при наличии, сообщает НАСА.

— Есть сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует. Если представить, что её нет, тогда вам придётся объяснять эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие проблемы, — заявил астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене Константин Батыгин.

Отметим, что в начале января 2016 года Батыгин и его коллега Майкл Браун объявили, что им удалось вычислить положение загадочной "планеты икс". Согласно исследованиям, она удалена от Солнца на 41 миллиард километров и весит в 10 раз больше, чем Земля.

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