Lada Vesta первым будет оснащён системой Connect, соединяющей машину и смартфон

Приложение уже загружено в Google Play и AppStore, однако тестируется в закрытом бета-режиме.

Lada Vesta станет первым автомобилем, который будет оснащён дистанционной системой Lada Connect. Как следует из описания приложения, с помощью этой программы владельцы машин смогут открывать и закрывать двери автомобиля, подавать команду на включение предпускового обогревателя двигателя или запускать транспортное средство.

Помимо того, с помощью новой системы можно будет установить, где находится машина. Предполагается, что программа также сможет производить оценку манеры езды водителя, отслеживать уровень топлива и заряд аккумулятора.

Ранее Лайф писал о том, что автомобиль Lada Vesta вошёл в сотню самых покупаемых машин в Европе‍.