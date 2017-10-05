Lada Vesta первым будет оснащён системой Connect, соединяющей машину и смартфон

Читайте также

Lada Vesta первым будет оснащён системой Connect, соединяющей машину и смартфон

22

Фото: ©РИА Новости/Владимир Песня

Приложение уже загружено в Google Play и AppStore, однако тестируется в закрытом бета-режиме.

Lada Vesta станет первым автомобилем, который будет оснащён дистанционной системой Lada Connect. Как следует из описания приложения, с помощью этой программы владельцы машин смогут открывать и закрывать двери автомобиля, подавать команду на включение предпускового обогревателя двигателя или запускать транспортное средство.

Помимо того, с помощью новой системы можно будет установить, где находится машина. Предполагается, что программа также сможет производить оценку манеры езды водителя, отслеживать уровень топлива и заряд аккумулятора.

Ранее Лайф писал о том, что автомобиль Lada Vesta вошёл в сотню самых покупаемых машин в Европе‍.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!