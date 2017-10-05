"Хочешь есть — ешь яблоко". Девушка похудела на 85 кг, чтобы вернуть внимание

Девушка пересмотрела свой режим питания и стала ежедневно по два часа заниматься в тренажёрном зале.

Илона Кулагора из Тирасполя похудела меньше чем за год на 85 килограммов, желая вернуть внимание мужа. Как сообщает Mash, в свои 27 лет она весила около 150 килограммов.

— Я утром встаю, нужно выпить воды и съесть варёное яйцо. Потом тренировки каждый день, бассейн, — говорит Илона.

Ежедневно в тренажёрном зале девушка проводит по два часа. Пришлось также пересмотреть свой график питания. Главный девиз Илоны в этом непростом деле: "Хочешь есть — ешь яблоко. Не хочешь яблоко? Не хочешь есть!"

— Ем мало, но часто. Утро начинаю со стакана воды, потом приём пищи каждые три часа, — говорит девушка.