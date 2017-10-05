Ростовский депутат сообщил о казни одного из россиян, пленённых ИГИЛ в Сирии

По предварительным данным, руководитель казачьей дружины из Ростовской области Роман Заболотный прибыл в арабскую республику около двух месяцев назад.

В Сирии террористы ИГИЛ* казнили гражданина России Романа Заболотного, сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров со ссылкой на собственные источники. Эта информация пока не подтверждена официально.

— По моим источникам, к сожалению, это уже произошло. Заболотного казнили. Произошло это 3 октября, — цитирует РБК слова Котлярова.

Напомним, боевики распространили видеозапись, на которой были запечатлены двое мужчин. Как позже выяснилось, пленные — граждане России. Один из них — Роман Заболотный — боец частной военной компании, действующей на территории Сирии на стороне правительства. Во втором подмосковное объединение ветеранов локальных войн и военных конфликтов "Боевое братство" признало Григория Сурканова.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.