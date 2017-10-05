Правительство РФ вводит правила торговли лекарств в Интернете

По словам главы кабмина Дмитрия Медведева, эта мера нужна для защиты граждан от подделок.

На заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о введении правил дистанционной торговли медпрепаратами.

— Лекарства, которые покупаются по Интернету, должны быть качественными, безопасными. Чтобы избежать бесконтрольной торговли в Сети, защитить людей от подделок, мы вводим правила дистанционной... розничной торговли, — пояснил глава кабмина.

Сегодня на обсуждение были внесены поправки в ряд законов, регулирующих дистанционную розничную торговлю медикаментами. Подчёркивается, что онлайн можно будет приобрести только безрецептурные препараты.

— Запрещается розничная торговля, интернет-торговля рецептурными лекарствами, наркотическими и психотропными средствами, — также сообщил Медведев.

Торговать в Сети смогут только те аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность.