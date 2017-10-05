Сечин рассказал, какое предложение получил от Евтушенкова

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причинённых в 2014 году.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, что к нему обращались представители АФК "Система" с предложением урегулировать конфликт в коммерческом арбитраже.

— Единственное предложение, которое мы получили от АФК "Система", касалось некоего коммерческого арбитража. Обычно он проводится в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный, связанный с ущербом. Тем более у нас имеется судебное решение, — отметил Сечин.

Ранее председатель совета директоров и основной акционер АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что рассчитывает на мирное урегулирование спора с "Роснефтью".