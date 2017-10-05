Глава ЦБ не считает целесообразным легализацию криптовалют на биржах в РФ

При этом регулятор поддерживает технологию блокчейн и рассматривает возможность создания на его основе национальной криптовалюты.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна и ЦБ не считает целесообразным легализацию их оборота на российских биржах.

— Мы не поддерживаем их легализацию как законного платёжного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе, — подчеркнула она, добавив, что регулятор всё же рассматривает возможность создания национальной криптовалюты на основе технологии блокчейн.

— Мы рассматриваем в принципе разные возможности использования блокчейна: действительно, это может быть и для передачи финансовых сообщений, и для регистрации разного рода сделок, — сказала Набиуллина.

Напомним, в начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ не допустит криптовалюты на российский рынок, а глава Минэкономразвития Максим Орешкин сравнил ажиотаж вокруг биткоина с МММ. В Госдуме отметили, что законопроект о регулировании криптовалют в РФ будет готов в октябре.

По мнению руководителя Центра стратегических инициатив и бывшего министра финансов РФ Алексея Кудрина, в ближайшие два-три года легализации криптовалюты в России не будет.