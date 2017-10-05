Скончалась известная французская актриса и бывшая жена Годара Анна Вяземски

Звезда кино ушла из жизни в возрасте 70 лет, последние годы она боролась с онкологическим заболеванием.

Актриса, писательница и бывшая жена одного из основоположников французской новой волны, Жан-Люка Годара, Анна Вяземски скончалась во Франции на 71-м году жизни, сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на AFP.

Звезда фильма "Наудачу, Бальтазар" несколько лет боролась с онкологическим заболеванием.

Анна Вяземски прославилась ролями в фильмах Робера Брессона, Жан-Люка Годара и Пьера Паоло Пазолини. Также она написала 15 книг, в одной из которых, под названием "Горстка людей", рассказала о своём русском происхождении.