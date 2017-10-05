Президент Болгарии рассказал о вреде антироссийских санкций

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Президент Болгарии рассказал о вреде антироссийских санкций

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Президент Болгарии Румен Радев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Витвицкий

По словам Румена Радева, политические решения негативно влияют на болгарский бизнес.

Введённые Европейским союзом санкции против РФ должны быть отменены. Такое мнение высказал находящийся с официальным визитом в Польше президент Болгарии Румен Радев во время пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

— В экономическом смысле эти санкции вредят, — подчеркнул Радев. — Санкции не могут продолжаться бесконечно.

По словам болгарского лидера, из-за политических санкций страдает бизнес и Болгария негативно смотрит на эту тенденцию. Радев отметил, что надеется на отмену ограничений в отношении РФ.

Ранее Лайф писал о том, что в США предложили смягчить санкционный режим против России.

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