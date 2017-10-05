Петиция за импичмент Порошенко набрала необходимое число голосов

Теперь Киевский горсовет обязан поддержать требования подписавшихся и внести представление в Верховную раду. По крайней мере, такой алгоритм предусмотрен законом.

Петиция за досрочное прекращение полномочий президента Украины Петра Порошенко на сайте Киевского горсовета набрала 5100 из 5000 необходимых голосов. Авторы инициативы просят местных властей поддержать их требования и "донести до Верховной рады выражение народного недоверия киевщины к деятельности Петра Алексеевича".

Из текста петиции следует, что господин Порошенко не выполнил свои предвыборные обещания.

— Уровень жизни граждан ухудшился в несколько раз из-за девальвации гривны и непомерного роста тарифов на услуги ЖКХ, хотя президент обещал не допустить этого, — говорится в обращении.

Обвиняют Порошенко и в нарушении статьи 103 Конституции Украины, по которой он не имел права заниматься предпринимательской деятельностью на посту главы государства.

Теперь по закону Киевский горсовет обязан поддержать требования подписавшихся и внести представление в Верховную раду.