Израильская полиция призывает молодёжь не бегать по улицам в клоунских масках

Местная пресса связывает желание подростков надевать клоунские наряды и пугать прохожих с выходом фильма "Оно".

Полиция Израиля призывает молодёжь не бегать по улицам в клоунских масках, а прохожих — не поддаваться на провокации и не нападать на молодых людей в ответ.

— Последние несколько дней полиция ведёт решительную борьбу с преступным и недопустимым феноменом, когда подростки разгуливают в клоунских масках, пытаясь посеять страх среди граждан и нарушить общественный порядок, — цитирует израильских правоохранителей РИА "Новости".

Ранее в городе Холоне полиция задержала двоих подростков, которые в тёмное время суток бегали по парку в клоунских костюмах и нападали на прохожих с надувными молотками, а в Димоне по итогам целой операции со скрытой слежкой были взяты под стражу четверо детей в возрасте до 12 лет, которых затем передали в руки соцслужбы.

Местные СМИ связывают происходящее с выходом фильма "Оно" по мотивам романа Стивена Кинга. Главный злодей киноленты терроризирует детей в образе клоуна Пеннивайза.