РФ и Саудовская Аравия подписали договор о производстве автоматов Калашникова

В рамках переговоров президента Путина и короля Аль Сауда были достигнуты соглашения о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической и научно-технической сферах.

В рамках визита короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель-Азиза Аль Сауда в Россию был подписан меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения. В частности, на территории королевства планируется производство автоматов Калашникова АК-103 и боеприпасов различного типа. Соглашение было подписано от лица Рособоронэкспорта и саудовской военно-промышленной компании.

Также представители двух государств заключили соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космоса в мирных целях. Свои подписи под документом поставили глава МИД России Сергей Лавров и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Кроме того, министр энергетики РФ Александр Новак и министр торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджед бен Абдалла аль-Касаби составили дорожную карту торгово-экономического сотрудничества. А министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и Маджед бен Абдалла аль-Касаби заключили меморандум о взаимопонимании.

Как ранее сообщал Лайф, 5 октября состоялся первый визит в Россию короля Саудовской Аравии. Саудовского монарха в столице принимал президент России Владимир Путин. В ходе последующих переговоров стороны договорились о развитии двусторонних отношений в экономической, военно-технической и международной сферах.