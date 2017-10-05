Писатель Исигуро назвал поразительной честью вручение ему Нобелевской премии

Ранее Лайф сообщал, что британского писателя японского происхождения наградят 10 декабря.

Британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро, которому 5 октября присудили Нобелевскую премию 2017 года в области литературы, назвал эту награду поразительной честью, сообщает Би-би-си.

El Premio Nobel de Literatura de 2017, Kazuo Ishiguro. pic.twitter.com/8hrJrLX7Kw — Elena Cárdenas (@ElenaCardenasR) 5 октября 2017 г.

— Это поразительная честь, и во многом потому, что она означает, что я иду по стопам величайших авторов, — сказал писатель.

Литератор также назвал награду поразительной благодарностью за своё творчество. Ранее Лайф сообщал, что писателю вручат награду 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля, в Стокгольме. Размер премии в текущем году увеличен до девяти миллионов шведских крон — 1,12 миллиона долларов.