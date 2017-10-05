В ДНР нашли новые доказательства причастности ВСУ к крушению MH17

В связи с этим Генпрокуратура республики возобновила уголовное дело по факту крушения самолёта.

Генпрокуратура ДНР обнаружила новые доказательства, которые подтверждают пуск ракеты из ЗРК "Бук", сбившей пассажирский самолёт Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии". По словам начальника Следственного управления ведомства Романа Белоуса, в связи с этим возобновлено уголовное дело.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, следствие располагает новыми данными, подтверждающими факт пуска ракеты из окрестностей посёлка Зарощинское Шахтёрского района, который на момент инцидента контролировали ВСУ.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области разбился лайнер авиакомпании Malaysia Airlines, направлявшийся рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Расследованием трагедии, в которой погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, занимается международная комиссия.

Ранее Лайф писал о том, что Украина, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды подписали меморандум, подтверждающий сотрудничество по вопросу наказания виновных в крушении лайнера.