Националисты зажгли дымовые шашки на митинге против законопроектов Порошенко

Как ранее сообщал Лайф, порядка ста человек собрались на акцию на площади перед Верховной радой.

Митингующие зажгли дымовые шашки во время митинга против законов президента Украины Петра Порошенко. В акции принимают участие порядка ста человек с флагами "Свободы" и "Национального корпуса". Они собрались на площади перед Верховной радой.

Как отмечалось, митингующие выступают против законопроектов № 7163 и 7164. Их внёс в парламент глава страны. В документах идёт речь об особом статусе Донбасса и минских договорённостях в украинских законах.

— Запалили дымовые шашки. Одна из них была брошена около стен парламента. Сейчас дымовая завеса спадает, — сообщили очевидцы.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что при помощи этого законопроекта Порошенко хочет получить разрешение на проведение военных операций против мирных жителей юго-востока страны. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что принятие соответствующего документа является "демонстративным плевком" в сторону Европы.