Националисты зажгли дымовые шашки на митинге против законопроектов Порошенко

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Националисты зажгли дымовые шашки на митинге против законопроектов Порошенко

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Как ранее сообщал Лайф, порядка ста человек собрались на акцию на площади перед Верховной радой.

Митингующие зажгли дымовые шашки во время митинга против законов президента Украины Петра Порошенко. В акции принимают участие порядка ста человек с флагами "Свободы" и "Национального корпуса". Они собрались на площади перед Верховной радой.

Как отмечалось, митингующие выступают против законопроектов № 7163 и 7164. Их внёс в парламент глава страны. В документах идёт речь об особом статусе Донбасса и минских договорённостях в украинских законах.

— Запалили дымовые шашки. Одна из них была брошена около стен парламента. Сейчас дымовая завеса спадает, — сообщили очевидцы.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что при помощи этого законопроекта Порошенко хочет получить разрешение на проведение военных операций против мирных жителей юго-востока страны. Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что принятие соответствующего документа является "демонстративным плевком" в сторону Европы.

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