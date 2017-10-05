Российские подлодки ударили ракетами "Калибр" по позициям ИГИЛ в Сирии

Удары по террористам нанесены в рамках поддержки наступательной операции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор.

Российские подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удары ракетами "Калибр" по объектам террористов ИГИЛ* в районе сирийского города Меядина. В общей сложности по боевикам было выпущено 10 ракет из подводного положения. Как сообщает Минобороны России, ракеты успешно поразили командные пункты, склады оружия, а также военную технику террористов.

— Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение всех назначенных целей. Группировке ИГИЛ в районе населённого пункта Меядин нанесён существенный урон как в живой силе, так и технике, — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее Министерство обороны России обнародовало видео авиаудара Воздушно-космических сил (ВКС) по месту сбора членов группировки "Хайят тахрир аш-Шам"* ("Джебхат ан-нусра"* — прежнее название группировки. — Прим. ред.) в сирийской провинции Идлиб. В результате бомбардировки были ликвидированы 49 террористов, а главарь боевиков получил тяжёлые ранения. Также был уничтожен склад вооружения террористов.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.