Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ в Нижегородской области

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Четыре человека погибли при пожаре на НПЗ в Нижегородской области

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Согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности.

Четыре человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС. Согласно предварительной информации, все они были сотрудниками подрядной организации.

Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Незадолго до пожара резервуар подготавливали к ремонтным работам. Согласно предварительной версии, инцидент произошёл из-за нарушения техники безопасности.

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