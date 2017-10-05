Лавров раскрыл подробности переговоров Путина и короля Саудовской Аравии

Мировые лидеры обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии, Ираке и Персидском заливе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл подробности переговоров президента Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда.

— Президент России и король Саудовской Аравии провели углублённый обмен мнениями по наиболее значимым аспектам ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки. Особый акцент был сделан на Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, ситуации в зоне Персидского залива и палестино-израильском урегулировании, — сообщил министр иностранных дел.

Лавров подчеркнул, что оба государства видят приоритет в борьбе с терроризмом при обсуждении проблем Ближнего Востока.

— На это (борьбу с терроризмом. — Прим. ред.) направлены инициативы, которые и Российская Федерация, и Саудовская Аравия продвигают в ООН и в целом на международной арене, — добавил глава МИД.

Король Саудовской Аравии также положительно оценил переговоры по Сирии в Астане.

— Они (лидеры. — Прим. ред.) подчеркнули необходимость скорейшего преодоления кризисных ситуаций мирными, политическими средствами, — подчеркнул Лавров.

Напомним, сегодня состоялся первый визит в Россию короля Саудовской Аравии.