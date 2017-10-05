Учёные доказали вред заменителей сахара

Для того чтобы проверить своё утверждение, исследователи посадили мышей на диету.

Эксперты из диабетического центра Joslin в США установили, что диета с высоким содержанием фруктозы может привести к более сильному ожирению и невосприимчивости к инсулину, чем употребление глюкозы в таком же количестве. Исследователи опубликовали статью в Journal of Clinical Investigation.

Учёные проводили эксперимент на мышах, склонных к диабету 2-го типа, жировой болезни печени и другим метаболическим заболеваниям. Мышей посадили на обычную диету или на диету, которая богата жирами. Грызунам давали воду, подслащённую фруктозой или глюкозой.

За 10 недель эксперимента ни у одного животного с нормальным рационом питания не появились признаки диабета. Но при этом подслащённая вода способствовала увеличению веса.

У мышей, которые сидели на богатой жирами диете, фруктоза вызвала более серьёзные изменения в метаболизме, чем глюкоза. Грызуны набрали больший вес и меньше усваивали инсулин.