МИД России потребовал наказать осквернивших памятник советским воинам в Польше

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МИД России потребовал наказать осквернивших памятник советским воинам в Польше

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вандалы, помимо всего прочего, оставили на месте преступления табличку с оскорбительными надписями о "советских оккупантах" и "уничтожении польского народа".

Министерство иностранных дел России требует привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили памятник советским воинам в польском Стшегоме. В ведомстве ждут, что в кратчайшие сроки мемориалу вернут надлежащий вид.

— Возмущены очередным актом вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в Польше, — заявили в МИД, отметив, что монумент был установлен в память о подвиге солдат Красной армии, погибших в боях за освобождение этого города от нацистов.

По мнению российских дипломатов, власти Польши культивируют представление граждан о якобы равной ответственности Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны, что в свою очередь не только искажает факты, но и поощряет вандалов, которые считают свой поступок "патриотизмом".

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