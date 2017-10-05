Активисты "Гринпис России" надели противогаз на чижика-пыжика в Петербурге

Активисты "Гринпис России" провели акцию, в рамках которой надели противогазы на памятники чижику-пыжику в Санкт-Петербурге и Георгию Победоносцу в Москве. Об этом сообщается в микроблоге организации в "Твиттере".
В Санкт-Петербурге Чижик-Пыжик присоединился к кампании за чистый воздух. Ваша очередь — подпишите петицию: https://t.co/7UToGD3ymj pic.twitter.com/PLDDz6K12R— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 5 октября 2017 г.
— В Санкт-Петербурге чижик-пыжик присоединился к кампании за чистый воздух, — отметили авторы инициативы, целью которой является привлечение внимание к проблеме загрязнения атмосферы.
У бронзового памятника активисты также разместили плакат со словами "Не надо денег, дайте чистый воздух".
Зачем Георгий Победоносец и Чижик-Пыжик надели респираторы? https://t.co/EfUxVetXGs pic.twitter.com/2k5LSvOpSD— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 5 октября 2017 г.
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