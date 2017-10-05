Активисты "Гринпис России" надели противогаз на чижика-пыжика в Петербурге

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Активисты "Гринпис России" надели противогаз на чижика-пыжика в Петербурге

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Фото: ©РИА Новости/Вадим Жернов

Таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха.

Активисты "Гринпис России" провели акцию, в рамках которой надели противогазы на памятники чижику-пыжику в Санкт-Петербурге и Георгию Победоносцу в Москве. Об этом сообщается в микроблоге организации в "Твиттере".

— В Санкт-Петербурге чижик-пыжик присоединился к кампании за чистый воздух, — отметили авторы инициативы, целью которой является привлечение внимание к проблеме загрязнения атмосферы.

У бронзового памятника активисты также разместили плакат со словами "Не надо денег, дайте чистый воздух".

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