Активисты "Гринпис России" надели противогаз на чижика-пыжика в Петербурге

Таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха.

Активисты "Гринпис России" провели акцию, в рамках которой надели противогазы на памятники чижику-пыжику в Санкт-Петербурге и Георгию Победоносцу в Москве. Об этом сообщается в микроблоге организации в "Твиттере".

В Санкт-Петербурге Чижик-Пыжик присоединился к кампании за чистый воздух. Ваша очередь — подпишите петицию: https://t.co/7UToGD3ymj pic.twitter.com/PLDDz6K12R — Greenpeace Russia (@greenpeaceru) 5 октября 2017 г.

— В Санкт-Петербурге чижик-пыжик присоединился к кампании за чистый воздух, — отметили авторы инициативы, целью которой является привлечение внимание к проблеме загрязнения атмосферы.

У бронзового памятника активисты также разместили плакат со словами "Не надо денег, дайте чистый воздух".