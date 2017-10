В числе номинантов также оказались The Zombies, Rage Against the Machine, Нина Симон и многие другие.

В Зал славы рок-н-ролла могут попасть группы Radiohead и Depeche Mode, говорится на официальном портале организации. В полный список номинантов вошли 19 групп и исполнителей, например рэпер LL Cool J, хэви-метал группа Judas Priest, певица Кейт Буш, The Zombies, Rage Against the Machine и другие. Из них всего пять музыкантов или коллективов войдут в Зал славы. Их имена станут известны в декабре.