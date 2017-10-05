Пригожин пожелал Литвиновой и Земфире женского счастья

Ранее сообщалось, что актриса намерена наказать СМИ за распространение слухов о якобы однополой свадьбе.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сведения о якобы свадьбе актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой и музыкальной исполнительницы Земфиры.

— Вы серьёзно?! Послушайте, вы знаете, любви все возрасты покорны, любви... дальше не могу придумать. Мог бы им пожелать... женского счастья. Ну а как ещё сказать? — цитирует продюсера портал "Дни.ру".

Пригожин, женатый на певице Валерии, также добавил, что традиционные ценности ему ближе.

Ранее представитель Ренаты Литвиновой опровергла сообщения о якобы однополой свадьбе с Земфирой Рамазановой в Швеции, добавив, что актриса собирается наказывать СМИ за клевету.