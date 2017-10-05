Путин предложил прибавлять школьникам до 25 баллов к итогам ЕГЭ за достижения

Президент РФ 5 октября встретился с лауреатами конкурса "Учитель года России — 2017" в Государственном Кремлёвском дворце.

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить максимальный размер прибавки к Единому государственному экзамену, которую могут дать выпускнику за портфолио достижений, с 10 до 25 баллов. В данный момент эти баллы прибавляют при поступлении.

Российский лидер 5 октября пообщался с лауреатами конкурса "Учитель года России — 2017". В мероприятии также принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, глава Министерства образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.