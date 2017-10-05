Путин предложил прибавлять школьникам до 25 баллов к итогам ЕГЭ за достижения

Читайте также

Путин предложил прибавлять школьникам до 25 баллов к итогам ЕГЭ за достижения

4023

Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ 5 октября встретился с лауреатами конкурса "Учитель года России — 2017" в Государственном Кремлёвском дворце.

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить максимальный размер прибавки к Единому государственному экзамену, которую могут дать выпускнику за портфолио достижений, с 10 до 25 баллов. В данный момент эти баллы прибавляют при поступлении.

Российский лидер 5 октября пообщался с лауреатами конкурса "Учитель года России — 2017". В мероприятии также принимали участие вице-премьер Ольга Голодец, глава Министерства образования и науки Ольга Васильева и помощник президента Андрей Фурсенко.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!