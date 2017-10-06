Глава Ространснадзора направил представителей на место трагедии в Покрове

По предварительным данным, число жертв столкновения поезда с автобусом на железнодорожном переезде составляет не менее 17 человек.

В ближайшие часы представители Ространснадзора и Госавтодорнадзора окажутся на месте крупного ДТП с участием поезда и автобуса в Покрове. Их задачей будет установление причин трагедии, в которой погибло по меньшей мере 17 человек. Соответствующее распоряжение дал глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

— В связи с дорожно-транспортным происшествием во Владимирской области по поручению руководителя Ространснадзора Виктора Басаргина на место аварии выехали заместитель руководителя Ространснадзора Сергей Васильев и заместитель начальника управления Госавтодорнадзора Валерий Николаев, — сообщается на сайте ведомства

Как ранее сообщал Лайф, автобус с гражданами из Узбекистана заглох на железнодорожном переезде на станции Покров. В него на полном ходу врезался поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. В результате аварии, по официальным данным, погибло 17 человек.