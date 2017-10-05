18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Первые кадры с молодожёнами после регистрации брака опубликовал телеграм-канал Life Shot. Пара отправилась отмечать свадьбу в ресторан в Южном Бутове.
Как видно на кадрах, когда Диана выходила из лимузина, ей подал руку не её супруг, а другой молодой человек.
Девушка также опубликовала свадебные снимки в своём "инстаграме".
Ранее Лайф писал, что свадьбе предшествовал скандал с "девичником". По словам Дианы Шурыгиной, журналисты НТВ выдали кадры с обычной вечеринки за видео с предсвадебного мероприятия. Девушка заявила, что настоящий девичник она провела в спа с подругами.
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