Диана Шурыгина вышла замуж

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Диана Шурыгина вышла замуж

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Избранником девушки, которая прославилась историей об изнасиловании, стал 29-летний оператор Андрей Шлягин.

18-летняя Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Первые кадры с молодожёнами после регистрации брака опубликовал телеграм-канал Life Shot. Пара отправилась отмечать свадьбу в ресторан в Южном Бутове.

Как видно на кадрах, когда Диана выходила из лимузина, ей подал руку не её супруг, а другой молодой человек.

Счастлива Котятки, вы завалили меня поздравлениями, спасибо

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_)

Девушка также опубликовала свадебные снимки в своём "инстаграме".

Ранее Лайф писал, что свадьбе предшествовал скандал с "девичником". По словам Дианы Шурыгиной, журналисты НТВ выдали кадры с обычной вечеринки за видео с предсвадебного мероприятия. Девушка заявила, что настоящий девичник она провела в спа с подругами.

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