В московском Доме поэтов пройдёт выставка интернет-мемов с Путиным

По словам организаторов мероприятия, она приурочена ко дню рождения главы государства.

6 октября в столичном Доме поэтов состоится выставка, посвящённая самым популярным интернет-мемам с президентом РФ Владимиром Путиным. Как отметили организаторы, российский лидер давно перерос статус президента и превратился в популярного персонажа обложек газет и журналов, а также демотиваторов, фотожаб и видеороликов.

— Шестого октября с 13:00 до 17:00 в Доме поэтов (Трёхпрудный переулок, 8) пройдёт выставка "Путин — мем", посвящённая самым популярным интернет-мемам с Владимиром Путиным, — говорится в сообщении. — По узнаваемости образ российского лидера может сравниться с образом Супермена.

По мнению организаторов, выставка будет интересна как молодёжи, так и старшему поколению, а каждый мем будет сопровождать расшифровка.

Мероприятие пройдёт в преддверии дня рождения главы государства. 7 октября Владимиру Путину исполнится 65 лет.