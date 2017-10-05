Работа убивает: молодая японская журналистка умерла от переутомления

Работодателю пришлось признать, что в течение месяца перед смертью у 31-летней Мивы Садо было всего два выходных.

Журналистка японской телекомпании NHK скончалась от сердечной недостаточности, вызванной переутомлением, сообщает The Independent. Смерть произошла ещё в 2013 году, но лишь на днях инспекторы по труду обнародовали результаты экспертизы, доказывающей прямую связь между гибелью молодой женщины и систематическими нарушениями режима трудового режима.

К слову, работодатели умершей Мивы Садо выводов экспертов не отрицают. Представители телекомпании NHK рассказали, что журналистка отработала сверхурочно 159 часов за месяц. За тот же период у неё было всего два выходных.

Переработки были вызваны выборами в Палату советников Токио, которые освещала Мива. Через три дня после объявления итогов голосования она скончалась.