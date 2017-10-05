На Ставрополье пять человек погибли и трое пострадали в ДТП

В результате столкновения Lada Priora, Ford, ВАЗ-2112 и Renault Logan, согласно предварительной информации, пострадал ребёнок.

Пять человек погибли и трое, среди которых ребёнок, получили травмы при столкновении четырёх автомобилей на Ставрополье. ДТП произошло на 328-м километре трассы "Кавказ" в Минераловодском городском округе.

Как сообщили правоохранители, водитель Lada Priora ехал со стороны Минеральных Вод. В какой-то момент автомобиль вылетел на встречную полосу и "лоб в лоб" столкнулся с Renault Logan.

Оба автомобиля от удара перевернулись. После этого в них врезались Ford и ВАЗ-2112.

Водитель и два пассажира Lada Priora скончались на месте. Кроме того, погибли водители Ford и Renault Logan. В больницу отправлены 11-летний пострадавший и ещё два взрослых пассажира авто.