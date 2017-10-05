Ким Кардашьян устроила истерику в отпуске, боясь повторения ограбления в Париже

Ким Кардашьян устроила истерику во время своего недавнего отпуска в Мексике. Она звонила своему другу Джо Фрэнсису в слезах и высказывала свои опасения. Видео было опубликовано на YouTube.
Модель и телеведущая звонила приятелю, находясь на его вилле в Пунта-Мите.
— Я в порядке, я просто беспокоюсь. Ты уверен, что здесь безопасно, — спрашивала Ким.
Фрэнсис заверяет её что да, "там безопасно", добавив, что он всё время привозит туда своих детей.
Напомним, Ким Кардашьян ограбили в Париже в октябре 2016 года. Злоумышленники надели форму полиции и проникли в номер модели. Они связали телеведущую и забрали несколько её дорогих украшений.
В интервью в апреле она призналась, что грабители преследовали её в течение двух лет. После преступления она стала более требовательна в вопросах безопасности.
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