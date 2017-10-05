СМИ сообщили о стрельбе в Стамбуле

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СМИ сообщили о стрельбе в Стамбуле

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Фото: ©Flickr/adelaidefire

Инцидент произошёл в районе Газиосманпаша в Стамбуле, передаёт CNN Turk. Неизвестные открыли огонь по автомобилю. В результате происшествия пострадало три человека.

Другие подробности ЧП не уточняются.

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