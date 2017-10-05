Пробки в Москве достигли девяти баллов

Семибалльные заторы на дорогах были зафиксированы сегодня в столице ещё в дневное время.

Второй день подряд пробки в Москве достигают девяти баллов. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", вечером пятого октября трудно проехать практически по всем магистралям столицы.

Отмечается, что на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Спартаковской площади до Краснопрудной улицы образовалась самая длинная вечерняя пробка за последнюю неделю — её длина составляет 33,7 километра.

Ранее Лайф писал о том, девятибалльные пробки из-за дождя были зафиксированы и вчера, 4 октября.

Ожидается, что ситуация на дорогах города улучшится к 22 часам, когда загруженность будет оцениваться в четыре балла из десяти.