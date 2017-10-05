Роскомнадзор пригрозил CNN лишением лицензии

За короткий срок телеканалу вынесено уже второе предупреждение в связи с нарушением российского закона о СМИ.

Роскомнадзор может приостановить лицензию на вещание CNN, если телеканал до 11 октября не устранит выявленные нарушения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

— На днях мы выдали им предписание. По закону "О средствах массовой информации", если оно не будет исполнено, то лицензия на вещание может быть приостановлена Роскомнадзором, — указал он.

По словам Субботина, в ответ на выдвинутые претензии редакция прислала ведомству документы, содержание которых сейчас изучают специалисты Роскомнадзора.

Отметим, что в конце сентября CNN получил от Роскомнадзора предупреждение о неправильном указании выходных данных в эфире. Тогда глава ведомства Александр Жаров отмечал, что процедура прекращения деятельности СМИ инициируется после двух предупреждений.

Телеканал CNN International был создан в 1980 году Тедом Тёрнером. Это был первый канал, который начал вещание в круглосуточном режиме. В России представительство CNN открылось в 1983 году.