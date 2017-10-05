На Сицилии итальянец захватил в секс-рабство россиянку

Правоохранители арестовали жителя Италии, который познакомился с гражданкой РФ по WhatsApp.

В Италии правоохранители арестовали жителя Сицилии, который фактически взял в рабство молодую россиянку и подвергал её сексуальному насилию. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей управления полиции Катании.

Россиянка долгое время жила на севере Италии. Через WhatsApp с ней познакомился 31-летний Джузеппе Д'Иньоти. Молодые люди некоторое время общались, после чего она переехала на Сицилию к возлюбленному.

Джузеппе Д'Иньоти представлялся выходцем из Марокко по имени Юссуф. Вскоре после переезда девушки он начал бить её, подвергать сексуальному насилию и угрожать убийством.

Девушка была вынуждена носить хиджаб, молиться вместе с Д'Иньоти. Кроме того, он демонстрировал своей жертве видео казней. Из дома женщину не выпускали.

После очередных побоев россиянку доставили в больницу, откуда она смогла сбежать в конце сентября. Добравшись на поезде до Турина, она заявила в полицию.

Д'Иньоти обвиняют в обращении в рабство, сексуальном насилии, похищении человека, жестоком обращении и нанесении телесных повреждений. Как оказалось, в отношении бывшей жены он совершал аналогичные преступления, за что уже получал срок.