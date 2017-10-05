ФСБ вычислила телефонных террористов, "заминировавших" сотни зданий в России

По словам главы ведомства Александра Бортникова, спецслужбы сейчас ведут розыск четверых россиян, причастных к совершению преступлений.

Волна ложных звонков о минировании, накрывшая всю страну, — дело рук четверых граждан России. Как заявил директор ФСБ России Александр Бортников, акты телефонного терроризма были совершены из-за рубежа.

— Мы установили — правда, непросто было это сделать, — это российские граждане. Однозначно могу сказать: это четыре человека, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнёрами, — заявил глава ведомства Александр Бортников.

Напомним, ранее сообщалось, что организатором волны "минирований" является выходец из Ставропольского края, который присоединился к ИГИЛ*. Спецслужбы эту информацию не подтвердили.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. С тех пор для проверки таких сообщений было эвакуировано несколько сотен тысяч человек в более чем сотне населённых пунктов. Ни в одном из случаев "минирования" бомбы обнаружены не были.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.