10 самых оригинальных Instagram-аккаунтов

Сегодня, 6 октября, Instagram исполняется семь лет. За это время в приложении зарегистрировались миллионы пользователей, опубликованы десятки миллионов постов. Какие оригинальные блоги можно посмотреть в Instagram.

Лиам Мискелланус — бюджетный косплеер

Новозеландский подросток Лиам Мискелланус приобрёл славу в Instagram, просто разместив низкобюджетные косплеи на гламурные снимки. На одном из фото, например, он имитирует Тейлор Свифт, прикрепив к голове спагетти.

Публикация от Liam Miscellaneous (@waverider_) Сен 9 2017 в 6:10 PDT

Усейн Болт

Довольно оригинальный аккаунт у всемирно прославленного атлета Усейна Болта. Он славится тем, что любит пародировать окружающих его людей вне зависимости от ситуации. Кстати, число его подписчиков уже превысило 7,7 млн.

Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) Июл 22 2017 в 2:32 PDT

Кори Ричардс и экстремальные фото

Кори Ричардс — фотограф и экстремальный альпинист. Он объединяет эти два занятия, чтобы заставить вас поднимать челюсть. Среди его начинаний: попытка пересечь западный хребет Хкакабо Рази, самую высокую гору в Юго-Восточной Азии, расположенную на границе между Мьянмой и Тибетом, и многое другое.

Публикация от Cory Richards (@coryrichards) Авг 5 2017 в 6:11 PDT

Креативный художник Спенсер Хиберт

Творения художника Спенсера Хиберта из Сиэтла больше похожи на интенсивный, перегруженный ретроспективный кадр. "Межзвездный психоделический космический житель", как он сам себя описывает, демонстрирует работу радужных красок, ярких, психоделических оригами и новаторскую раскраску для одежды.

Публикация от Spencer Hibert (@spencerhibert) Июн 3 2016 в 1:25 PDT

Бабушка без комплексов Бадди Уинкл

Очаровательная бабушка Бадди Уинкл в футболке Дрейка из Кентукки. Женщина утверждает: "Я краду ваших мужчин с 1928 года". У позитивной бабушки почти миллион подписчиков.

Публикация от baddiie (@baddiewinkle) Окт 2 2017 в 3:50 PDT

Лена Хиди — никакого пафоса

Фото с чебуреками вместо ушей — легко. В нелепых очках — да в чём проблема. Чинная Серсея Ланнистер из "Игры Престолов" в своём "инстаграме" показывает нам, как она любит подурачиться.

Публикация от Lena Headey (@iamlenaheadey) Сен 18 2017 в 1:11 PDT

Джоэл Стронг — "бумажные" знаменитости

Джоэл Стронг вырезает фотографии знаменитых людей и фотографирует их поверх настоящего живого человека.

Публикация от joel strong ❤️ (@mydaywithleo) Авг 27 2017 в 4:26 PDT

70sbabes — и никакого макияжа

В учетной записи "70-е детки" предлагаются изображения девушек, не испорченных гламуром. Простые, приятные и очаровательные — такими предстают перед нами по-настоящему красивые девушки.

Публикация от @70sbabes Сен 24 2017 в 11:42 PDT

Собака Марни показывает язык

На всех снимках 15-летняя спасательная собака породы ши-тцу показывает язык. Её хозяин не отказывает в оригинальности и себе, то наряжаясь в костюм Дарта Вейдера, то отправляясь с питомцем в Голливуд,

Публикация от Marnie The Dog (@marniethedog) Сен 27 2017 в 2:03 PDT

Юнг Джейк — знаменитости из эмоджи

Юнг Джейк был рэпером, художником и интернет-троллем, пока не нашёл свою нишу — собирать лица людей из "мозаики"-эмоджи.