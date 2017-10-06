10 самых оригинальных Instagram-аккаунтов

Лиам Мискелланус — бюджетный косплеер
Новозеландский подросток Лиам Мискелланус приобрёл славу в Instagram, просто разместив низкобюджетные косплеи на гламурные снимки. На одном из фото, например, он имитирует Тейлор Свифт, прикрепив к голове спагетти.
Усейн Болт
Довольно оригинальный аккаунт у всемирно прославленного атлета Усейна Болта. Он славится тем, что любит пародировать окружающих его людей вне зависимости от ситуации. Кстати, число его подписчиков уже превысило 7,7 млн.
Кори Ричардс и экстремальные фото
Кори Ричардс — фотограф и экстремальный альпинист. Он объединяет эти два занятия, чтобы заставить вас поднимать челюсть. Среди его начинаний: попытка пересечь западный хребет Хкакабо Рази, самую высокую гору в Юго-Восточной Азии, расположенную на границе между Мьянмой и Тибетом, и многое другое.
Креативный художник Спенсер Хиберт
Творения художника Спенсера Хиберта из Сиэтла больше похожи на интенсивный, перегруженный ретроспективный кадр. "Межзвездный психоделический космический житель", как он сам себя описывает, демонстрирует работу радужных красок, ярких, психоделических оригами и новаторскую раскраску для одежды.
Бабушка без комплексов Бадди Уинкл
Очаровательная бабушка Бадди Уинкл в футболке Дрейка из Кентукки. Женщина утверждает: "Я краду ваших мужчин с 1928 года". У позитивной бабушки почти миллион подписчиков.
Лена Хиди — никакого пафоса
Фото с чебуреками вместо ушей — легко. В нелепых очках — да в чём проблема. Чинная Серсея Ланнистер из "Игры Престолов" в своём "инстаграме" показывает нам, как она любит подурачиться.
Джоэл Стронг — "бумажные" знаменитости
Джоэл Стронг вырезает фотографии знаменитых людей и фотографирует их поверх настоящего живого человека.
70sbabes — и никакого макияжа
В учетной записи "70-е детки" предлагаются изображения девушек, не испорченных гламуром. Простые, приятные и очаровательные — такими предстают перед нами по-настоящему красивые девушки.
Собака Марни показывает язык
На всех снимках 15-летняя спасательная собака породы ши-тцу показывает язык. Её хозяин не отказывает в оригинальности и себе, то наряжаясь в костюм Дарта Вейдера, то отправляясь с питомцем в Голливуд,
Юнг Джейк — знаменитости из эмоджи
Юнг Джейк был рэпером, художником и интернет-троллем, пока не нашёл свою нишу — собирать лица людей из "мозаики"-эмоджи.
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