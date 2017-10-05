В СФ предложили разработать ответные меры из-за давления США на российские СМИ

По словам члена комитета по международным делам Олега Морозова, действия Вашингтона являются недружественными.

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ считает необходимым разработать ответные меры из-за давления США на российские СМИ. С такой просьбой комиссия обратилась к министерствам и ведомствам, сообщил на расширенном заседании рабочей группы комиссии член комитета по международным делам Олег Морозов.

Напомним, 1 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал может уйти с рынка в США из-за давления властей. В российском МИД отметили, что Россия готова ответить на действия американской стороны в том случае, если подобное продолжится.