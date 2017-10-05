В ФСБ заявили, что ущерб от телефонного терроризма в России составил 300 млн

Глава службы отметил, что все эвакуации проходили по правилам и перед каждым решением информация проверяется.

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что сумма ущерба от звонков о "минировании" — более 300 миллионов рублей.

Он отметил, что эвакуации проходили в соответствии с правилами работы службы.

— Полиция, Росгвардия и мы обязаны предпринимать все меры, чтобы проверить информацию, прежде чем принять какое-то решение. Законные правила, принятые ранее по ответственности за ложные звонки о террористических угрозах, существуют, — подчеркнул Бортников.

Отмечается, что ФСБ также будет работать с законодателями, чтобы проанализировать ситуацию.

Напомним, что ФСБ вычислила телефонных террористов, "заминировавших" сотни зданий в России. Ими оказались четверо россиян.