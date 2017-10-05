Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии

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Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии

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Фото: © REUTERS/Susana Vera

Заседание по вопросу о независимости региона предполагалось провести в понедельник.

Конституционный суд Испании отменил заседание парламента Каталонии, на котором мог быть запущен механизм провозглашения независимости. Об этом говорится в постановлении КС.

Заседание было запланировано к проведению на понедельник, 9 октября.

Ранее каталонцы подали в суд жалобу. В ней говорится, что в случае провозглашения независимости региона правящее большинство грубо нарушит основной закон Испании и "уничтожит права депутатов", которые выступают против подобного шага.

1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости. В результате плебисцита 90% участников выступили за отделение региона от Испании. Ранее Лайф сообщал, что испанский король назвал действия властей Каталонии незаконными.

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