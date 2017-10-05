В Минкульте опровергли сообщения о "нежелательных лицах" на форуме в Петербурге

В "списке", который ранее появился в СМИ, видны фамилии режиссёра Александра Сокурова, писателя Бориса Акунина, кинокритика Андрея Плахова, киноведа Любови Аркус, журналистки Фёклы Толстой, а также режиссёров Энга Ли и Дэнни Бойла.

В Минкультуры опровергли информацию о распространении списка "нежелательных лиц" на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который якобы отправил первый заместитель министра Владимир Аристархов другому заместителю главы ведомства — Александру Журавскому.

— Аристархов никаких писем не отправлял, никаких распоряжений не давал, да он и не мог их дать, — цитирует пресс-секретаря Минкультуры Ирину Казначееву ТАСС. — Мы очень удивлены появлением в средствах массовой информации упомянутого "документа".

В пресс-службе отметили, что абсурдность и нелепость ситуации заключается также в том, что большинство тех, чьи имена были включены в список, уже приглашено на форум.

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт в этом году с 16 по 18 ноября.