Проект "Московская электронная школа" внедрят с 1 сентября следующего года

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе селекторного совещания департамента образования.

С 1 сентября 2018 года в Москве будет внедрён проект "Московская электронная школа". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе селекторного совещания департамента образования с педагогами города.

Вместе с проектом правительство установит гранты для учителей в размере 10 тысяч рублей.

— Он даёт новые большие возможности для современных технологий — и для учащихся, и для учителей, — отметил Собянин преимущества нововведения.

Ранее Лайф сообщал о том, что Владимир Путин рассказал о главной задаче российских учителей.