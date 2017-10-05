Звание учителя года получил историк из Санкт-Петербурга

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Звание учителя года получил историк из Санкт-Петербурга

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Фото: ©РИА Новости/Сергей Пятаков

Министр образования Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий вручили ему награду.

В Государственном кремлёвском дворце вручили награду победителю конкурса "Учитель года России". Им стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

— Я убеждён, что мы с вами можем абсолютно всё благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя. Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы, — сказал Демаков, получив от министра образования Ольги Васильевой и ректора МГУ Виктора Садовничего награду в виде большого хрустального пеликана.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. Награду победителю вручают в День учителя.

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