Звание учителя года получил историк из Санкт-Петербурга

Министр образования Ольга Васильева и ректор МГУ Виктор Садовничий вручили ему награду.

В Государственном кремлёвском дворце вручили награду победителю конкурса "Учитель года России". Им стал преподаватель истории и обществознания Илья Демаков из Санкт-Петербурга.

— Я убеждён, что мы с вами можем абсолютно всё благодаря нашим детям, нашим ученикам, таким как мои пятиклассники, которые всегда больше других верят в своего учителя. Огромное счастье наконец-то привезти большого пеликана на берега Невы, — сказал Демаков, получив от министра образования Ольги Васильевой и ректора МГУ Виктора Садовничего награду в виде большого хрустального пеликана.

Всероссийский конкурс "Учитель года" проводится с 1990 года. Награду победителю вручают в День учителя.